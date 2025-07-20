Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 PA 194 otomobil ile F.Ç. idaresindeki 58 ADK 034 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ağır yaralanan R.K. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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