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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Kesikköprü Caddesi'nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 58 AEB 953 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 58 HK 376 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 58 AEB 953 plakalı otomobildeki B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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