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Sivas'ta Ayı Saldırısı: Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Ayı Saldırısı: Eski Muhtar Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Zara ilçesinde köy muhtarı Mahmut Alkaya, domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan ayı, olası başka saldırıları önlemek amacıyla telef edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde eski köy muhtarına saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan ayı telef edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü kırsalında meydana geldi. Köyün eski muhtarı Mahmut Alkaya, domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Alkaya, tedavi gördüğü Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayı telef edildi

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saldırgan ayının kan kokusuna tekrar gelebileceği ve başkalarına da zarar verebileceği endişesiyle ayıyı ruhsatlı avcılara telef ettirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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