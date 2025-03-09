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Sivas'ta 7 Yaşındaki Kız Çocuğunun Kolu Demir Korkuluğa Saptı

Sivas'ta 7 Yaşındaki Kız Çocuğunun Kolu Demir Korkuluğa Saptı
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Sivas İstiklal Mahallesi'nde 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, korkuluklarda oynarken dengesini kaybedip düşerek kolunu demir korkuluğa sapladı. İtfaiye ekipleri, korkuluğu keserek çocuğu kurtardı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 7 yaşındaki bir çocuğun kolu demir korkuluğa saplandı. Küçük kız, itfaiye ekiplerinin kestiği demir korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde korkuluklarda oynayan 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, dengesini kaybederek düştü. Kız çocuğunun kolu, düştüğü yerde bulunan demir korkuluğa saplandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti. Korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırılan kız çocuğu ameliyata alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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