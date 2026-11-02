Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Koyulhisar'da taş ocağında kontrolden çıkan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde taş ocağından Geminbeli Tüneli inşaatına ham madde taşıyan kamyon, ocak sahasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne ham madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde bulunan Karayollarına ait taş ocağından Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına ham madde taşıyan 58 SS 160 plakalı kamyon, taş ocağı sahasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonda yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu

Eğlencenin başkentini önce toz fırtınası sonra sel suları vurdu
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
Antalya'da milyar dolarlık zirve! Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın iklim rotası burada çizilecek! Rakamlar dudak uçuklatır
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı

Kars 36 Spor'a yaptığı bağış olay oldu!

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlamalar
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İbre tersine döndü