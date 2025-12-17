Şişli'de otomobilin yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Şişli'de ters yöne giren otomobilin yayalara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelmiş ve cadde üzerinde seyreden 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı. Kazada 2'si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaralılara ilk müdahale ve kalp masajın yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaralıların kaldırıma ve yeşillik alana savrulduğu görüldü.

Ayrıca kaza ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Kontrolden çıkan aracın durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL