Sıcağın altında araçta mahsur kaldı! Hava almakta zorlanırken bir de sigara içmeye başladı

İstanbul'dapark halindeki otomobilin içinde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve terleyen Okan Baştuğ'u görenler yardım etmeye çalıştı. Daha sonra Baştuğ'da bir süre aracın cam ve kapılarını açmaya çalıştı. Ancak Otomobilin kapısı bir türlü açılamayınca, mahalle sakinleri itfaiye ekibine haber verdi.

KIRILAN CAMDAN DIŞARI ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi zor anlar yaşayan Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı. Camın kırıldığı anlarda Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini gören itfaiye ekipleri şaşkına döndü. Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

ARKADAŞI KİLİTLEDİ

Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.