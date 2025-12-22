Haberler

Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi

Güncelleme:
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle istasyon geçici olarak kapatıldı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
