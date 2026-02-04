Haberler

Şırnak'ta 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve toplum sağlığını tehdit eden suç odaklarına karşı kararlılığın süreceğini ifade etti. - ŞIRNAK

