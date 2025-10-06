Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kumçatı beldesi Görmeç Jandarma Karakolu mevkiinde Mehmet Pözüt (40) idaresindeki 06 JVB 59 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Pözüt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ŞIRNAK