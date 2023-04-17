Şırnak'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 29 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 29 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK