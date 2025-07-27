Şırnak'ta kayıp engelli gencin cansız bedeni ahırda bulundu

Şırnak'ta kayıp engelli gencin cansız bedeni ahırda bulundu
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Şırnak'ta, 25 Temmuz'da kaybolan 21 yaşındaki engelli Mahmut Akıl'ın cansız bedeni bir ahırda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ta iki gündür kayıp olan engelli şahsın cansız bedeni bir ahırda bulundu.
25 Temmuz tarihinde merkez Toptepe Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki engeli Mahmut Akıl için kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Akıl'ın cansız bedeni bir ahırda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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