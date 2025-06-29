Şırnak'ta Fırtına Göçerleri Vurdu: 3 Yaralı
Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan göçerlerin çadırları aniden bastıran fırtına nedeniyle zarar gördü. Olayda 3 kişi hafif yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan göçerlerin çadırlarını fırtına vurması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin yüksek rakımlı yaylalarında kalan besicilerin çadırları aniden bastıran fırtına nedeniyle zarar gördü. Onlarca çadır içindeki eşyalarla beraber havaya uçarken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa