Haberler

Şırnak'ta akran zorbalığı

Şırnak'ta akran zorbalığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir grup genç tarafından darp edilen çocuk, okul önünde yaşanan olayda tekme ve yumruklarla yere düşürüldü. Olay, diğer öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşti ve cep telefonuyla kaydedildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşanan olayda bir çocuk, yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir gurup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Olay anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde, öğrencilerin çıkış saatinde yaşanan olayda okul önüne gelen bir gurup genç yolda ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Tekme ve yumruklarla yere düşen çocuk dakikalarca darp edildi. Okuldan çıkan minik öğrencilerin gözü önünde yaşanan şiddet olayında minik öğrenciler korkudan sağa sola kaçışırken, olay anı saniye saniye kayıt altına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Artık trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak

Bugün resmen başladı! Trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından ilk açıklama

Fenerbahçe'den Saran'ın serbest bırakılmasının ardından ilk açıklama