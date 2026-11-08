Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valiliğinin 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırladığı tabloya göre, kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Erfelek'te 7, Ayancık'ta 5, Boyabat'ta 5 ve merkez ilçede 3 köy yolu kapanırken, elektrik kesintilerinden 44 yerleşim yeri etkilendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliği tarafından 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu'na göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Erfelek'te 7, Ayancık'ta 5, Boyabat'ta 5 ve merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden ise 44 yerleşim yeri etkilendi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor79

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

Görüntüsü olmasa kimse inanmazdı! Seyir halindeyken yıldırım gibi indi
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı29

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı16

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Bu iddia doğruysa vay halimize
Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Oturma odasında çıkan yangın daireyi sardı! İkiz bebekler dahil 6 kişi hastanelik oldu

Oturma odasında başladı, tüm daireyi sardı! 6 kişi hastanelik oldu
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi