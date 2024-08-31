Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Korucuk mevkisinde saat 18.00 saatlerinde meydana geldi. Ö.G. hakimiyetindeki 34 EUU 223 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 57 AAE 426 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 EUU 223 plakalı otomobilde bulunan Havvakan B. (43) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP