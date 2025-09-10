Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sinop Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine doğru ilerleyen N.A. idaresindeki 57 ACL 026 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkış yapan T.S. yönetimindeki 57 AF 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.A ve F.A. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP