Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sinop Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine doğru ilerleyen N.A. idaresindeki 57 ACL 026 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkış yapan T.S. yönetimindeki 57 AF 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.A ve F.A. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri

İsrail'in vurduğu ülkede sokaklar cehennem yeri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.