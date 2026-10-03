Sinop'ta okul servisleri ve çevre denetimleri jandarma, emniyet ekiplerince sürüyor

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Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimlerin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları kapsamında okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içerisinde erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, kriz anlarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

Çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, denetim ve önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı