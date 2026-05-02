Sinop'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. K. A. (17) idaresindeki 57 ACT 949 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeyken Gelincik Yolu Caddesine geçmek için Pervane Kavşağından dönen S.T. idaresindeki 34 ZB 3337 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü D.K.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Yaralı sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı