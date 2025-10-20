Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Gözaltı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazıya yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erfelek ilçesinde düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen iki ayrı noktada yaptıkları operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kazı alanında ve yapılan ev aramasında; 1 dedektör, 2 delici alet, 133 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 2 kazma, 2 murç ve 8 çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP