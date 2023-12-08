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Sinop'ta Jandarma Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi

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Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sinop Merkez Çiftlik İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi. Gençler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi. Ayrıca, jandarmaya ait eğitimli köpek Rio'nun gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Sinop'ta jandarma ekipleri ziyaret ettikleri ilkokulda öğrenciler ile bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sinop Merkez Çiftlik İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak trafik eğitimi alan gençler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte öğrencilere Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi. Hediye karşısında öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ardından jandarmaya ait Golden cinsi eğitimli köpek Rio'nun gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Rio'yu izlemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler gösteri sonrası Rio'yu severek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop Merkez Jandarma Çiftlik Sinop Trafik 3. Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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