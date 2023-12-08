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Sinop'ta Jandarma Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi

8 Aralık 2023 16:27 Son Güncelleme: 16:29 Abone Ol

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sinop Merkez Çiftlik İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi. Gençler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi. Ayrıca, jandarmaya ait eğitimli köpek Rio'nun gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.