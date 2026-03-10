Haberler

Sinop'ta bir kişi denizde ölü bulundu

Sinop'ta bir kişi denizde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta sahil bandında hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 03.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarıda sabahladı

Bölge beşik gibi! Denizli'de halk geceyi sokaklarda geçirdi
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek

Trump'a sert yanıt: Savaşın sonunu...
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

İsrail'in dünyayla iletişimini kesebilecek saldırı
Trump 'Savaş bitiyor' dedi, piyasalar coştu

Trump'ın son açıklamasıyla piyasalar bir anda coştu