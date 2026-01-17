Haberler

Sinop'ta iki katlı köy evi yanarak kül oldu
Güncelleme:
Sinop'un Durağan ilçesinde Aşağıalınca köyünde çıkan yangında, bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında, ahşap bir köy evi tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Durağan ilçesine bağlı Aşağıalınca köyünde meydana geldi. Köyde bulunan bir ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle tüm evi kapladı. Evden yükselen dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Uzun süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, tarihi ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİNOP

