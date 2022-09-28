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Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Sinop haber... Sinop'un Durağan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi öldü, katil zanlısı ise tutuklandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi öldü, katil zanlısı ise tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Durağan Şehit Ömer Halis Demir Parkı'nda U.O. ile Serhat Adıgüzel arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Serhat Adıgüzel tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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