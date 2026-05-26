Sındırgı'da ev yangını
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Sındırgı'nın Karagür Mahallesi'nde meydana gelen yangında metruk bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Maddi zarar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı