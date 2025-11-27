Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.
154 İŞÇİ YEDİKLERİ YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDU
Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154'e yükseldiği öğrenildi.
4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA
Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8'i taburcu edilirken, 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi. 4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.