Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

  • Ankara'nın Sincan ilçesinde yedikleri yemek sonrası 154 işçi hastaneye kaldırıldı.
  • Hastaneye kaldırılan 154 işçiden 4'ü yoğun bakımda tedavi altında.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlan 154 işçi hastanede tedavi altına alındı.

154 İŞÇİ YEDİKLERİ YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDU

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154'e yükseldiği öğrenildi.

4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8'i taburcu edilirken, 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi. 4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haber YorumlarıMustafa muh:

Bu zehirlenme olayları son 10 günde mi patladı, daha önce de oluyordu da haber mi yapılmıyordu? Her gün zehirlenme olayları çıkmaya başladı haberlerde...

