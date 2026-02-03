Haberler

Selendi-Simav Karayolu'nda yoğun yağış sonrası çökme

Selendi-Simav Karayolu'nda yoğun yağış sonrası çökme
Güncelleme:
Simav'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası Selendi-Simav Karayolu'nda çökme meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ekipleri onarım çalışması başlattı. Sürücüler alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyarıldı.

Simav Karayolu'nda çökme meydana geldi.

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde bir sitede istinat duvarının çökmesiyle başlayan olumsuzluklar, Selendi Çayı kenarında yaşanan su taşkınlarıyla devam etti. Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte Selendi-Simav Karayolu'nun Çıkrıkçı ile Pınarlar Mahallesi arasında kalan bölümünde yol gövdesinde çökme oluştu.

Olayın ardından jandarma trafik ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınarak yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri ise çökme meydana gelen alanda onarım ve güçlendirme çalışması başlattı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarırken, bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması istendi. - MANİSA

