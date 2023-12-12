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Simav İlçe Müftülüğü Güney 4-6 yaş Kur'an Kursunda Mevlana Haftası etkinliği düzenlendi

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Güney 4-6 yaş Kur'an Kursunda Mevlana Haftasına özel köşe hazırlanıp öğrencilere semazen elbisesi giydirildiği programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Mesnevi'den hikayelerin okunduğu, Mevlana'nın öğütlerinden nasihatlerde bulunulduğu etkinlik, ikramlarla sona erdi.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Güney 4-6 yaş Kur'an Kursunda Mevlana Haftası etkinliği düzenlendi.

Güney 4-6 yaş Kur'an Kursunda Mevlana Haftasına özel köşe hazırlanıp öğrencilere semazen elbisesi giydirildiği programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Mesnevi'den hikayelerin okunduğu, Mevlana'nın öğütlerinden nasihatlerde bulunulduğu etkinlik, ikramlarla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mevlana Haftası Hisarcık Mevlana Simav Kültür Etkinlik 3. Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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