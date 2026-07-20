Haberler

Diyarbakır'da park halindeki minibüs alev aldı

Diyarbakır'da park halindeki minibüs alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde park halindeyken aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde park halindeyken aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler! Tesettürlü anne ve takkeli babalardan rahatsız oldu

Tijen Mergen’den Boğaziçi'ndeki mezuniyet töreni için hadsiz sözler
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı