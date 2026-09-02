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Silivri'de gemi batığı haberini takip eden gazetecilere saldırı

Silivri'de gemi batığı haberini takip eden gazetecilere saldırı
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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki denizcileri arama çalışmalarını izleyen basın mensuplarına limanda bir grup saldırdı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedede gazetecilerin durumu iyi.

İstanbul Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları sürerken, gelişmeleri takip eden basın mensupları saldırıya uğradı. Limanda yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederken, yaşanan o gergin anlar kameraya yansıdı.

Olay, Silivri Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmek amacıyla Silivri Limanı'nda bekleyen gazeteciler ile alandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Silivri limanı girişinde kurulan çadır alanında tarafların birbirine girdiği ve bir kişinin yere düştüğü görüldü. Polis ekipleri ile alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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