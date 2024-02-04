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Silivri'de Elektrik Direğinde Patlama

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Silivri Selimpaşa'da bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Silivri'de bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri Selimpaşa meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgenin elektriğini keserek arızayı giderdi. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ateş adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selimpaşa İstanbul Olay Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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