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Silivri'de Gemi Çarpışması: Arama Kurtarma Çalışmaları Gece Boyunca Sürüyor

Silivri'de Gemi Çarpışması: Arama Kurtarma Çalışmaları Gece Boyunca Sürüyor
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Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları, gece saatlerinde de kesintisiz devam ediyor. Kriz merkezinde anlık takip edilen operasyona 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve denizaltı arama gemisi katılıyor; mürettebat yakınları bilgilendiriliyor.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Dün gece saat 03.00 sıralarında, Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Gece saatlerinde Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık konum ve anlık sinyal olarak takip ediliyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de katılıyor.

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalar sürdürülürken, haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınları da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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