Adana'da silahlı yağma suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yol kesmek suretiyle yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan F.K.'yi (36) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kadının saklandığı adres belirlendi. Eve yapılan operasyonda hükümlü F.K. kıskıvrak yakalandı.

Emniyette ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA