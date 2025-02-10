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Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Tutuklandı

Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Tutuklandı
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Instagram üzerinden pompalı tüfekle fotoğraf paylaşan K.A., Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu tutuklandı. Evinde av tüfeği bulunarak yakalanan şüpheli, mahkemece cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 7 Şubat günü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları doğrultusunda K.A. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden pompalı tüfek ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi. Konuya ilişkin başlatılan çalışma sonucu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada şüpheli, av tüfeği ile yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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