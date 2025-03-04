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Siirt Valisi Kızılkaya, Başarı Gösteren Emniyet Personelini Ödüllendirdi

Siirt Valisi Kızılkaya, Başarı Gösteren Emniyet Personelini Ödüllendirdi
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kayıp genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesindeki yangına müdahale eden polisleri 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kayıp genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesinde çıkan yangına müdahale eden polisleri ödüllendirdi.

Vali Kemal Kızılkaya, kent merkezinde meydana gelen kayıp şahıs vakasına yönelik yürütülen çalışmalar ile Kurtalan ilçesinde çıkan yangına etkin ve hızlı müdahalede bulunan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve görevli emniyet personelini "Başarı Belgesi" ile ödüllendirerek kendilerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

helal olsun güzel

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