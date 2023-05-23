Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araç ile 06 LFR 68 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan zırhlı araç devrildi. Kazada 5'i polis, 6 kişi yaralandı.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT