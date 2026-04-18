Siirt'te otomobil ile patpat çarpıştı: 1 yaralı
Siirt'te Eruh-Fındıklı Tüneli'nde otomobilin patpat tarım aracı ile çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eruh-Fındıklı Tüneli'nde otomobil ile tarım aracı (patpat) çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan patpat sürücüsü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı