Siirt'te terör örgütüne yardım yataklık yapan şahıs yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne yardım yataklık yapan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (PKK/KCK)" suçundan hakkında 3 yıl, 1 ay ve 15 gün gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., dün Kurtalan Yolu Kezer mevkisinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - SİİRT