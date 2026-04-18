Siirt'te araç takla attı: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar belde kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı