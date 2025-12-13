Kurtalan'da SUV tipi araç devrildi, yolcular yara almadan kurtuldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde SUV tipi aracın devrildiği kazada yolcular yara almadan kazayı atlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bölüktepe köyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı petrol sahasına gitmekte olan çalışanların içinde olduğu SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT