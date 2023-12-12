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Siirt'te Sobadan Zehirlenen Kardeşler Tedavi Altına Alındı

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Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Yeniaydın köyünde meydana gelen olayda, aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri kardeşleri Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeniaydın köyünde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Sabiha ve Leyla G. adlı kardeşler zehirlendi. Aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeşi Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Pervari Siirt Olaylar 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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