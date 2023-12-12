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Siirt'te Sobadan Zehirlenen Kardeşler Tedavi Altına Alındı

12 Aralık 2023 16:14 Güncelleme: 16:16 Abone Ol

Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Yeniaydın köyünde meydana gelen olayda, aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri kardeşleri Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.