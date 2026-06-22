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Siirt'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Siirt'te seyir halindeki otomobil alev aldı
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Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından başlayan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücü kendini dışarı atarak kurtuldu.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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