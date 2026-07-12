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Siirt'te hafif ticari araçta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

Siirt'te hafif ticari araçta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı
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Siirt'in Pervari ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt'in Pervari ilçesinde park halindeki araçtan çıkan yangın eve sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın bitişiğinde bulunan köy imamı Abdülkerim Korkulu'ya ait eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç ve ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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