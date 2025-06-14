Siirt'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Siirt'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan-Batman karayolu Gözpınar köyü mevkisinde meydana geldi. 34 YR 3337 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

Görenler heyecanlandı! Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldız Bodrum'da
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.