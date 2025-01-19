Siirt'te odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtalan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ev sahibinin fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun çaba göstererek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Odunlukta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.