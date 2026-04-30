Siirt'te heyelan: Minibüs mahsur kaldı

Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan'a bağlı Dibekli köyünde yaşandı. Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Köy yolunu kullanan bir minibüs heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Köy sakinleri, bölgede her yağış sonrası benzer olayların yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
