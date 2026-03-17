Siirt'te hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın kaygan zeminde kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Sürücü yaralanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde hafif ticari araç, kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralanmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı