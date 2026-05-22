Pencere temizlerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt'te bayram hazırlığı nedeni ile pencereyi temizlemek isterken 5'inci kattan sert zemine çakılan 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle 1520 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram temizliği yaptığı sırada pencereyi temizlemeye çalışan 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Uğurel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Kimlik tespit çalışmasında hayatını kaybeden kişinin 1983 doğumlu Nesrin Uğurel olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Uğurel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SİİRT

