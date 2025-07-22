Siirt'te Araç Kazası: 1 Yaralı
Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Nihat Aykut Caddesi'nde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa