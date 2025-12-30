Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. - İSTANBUL