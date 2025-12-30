Haberler

Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isim Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD dönüşünde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Kurtulmuş:

havaalanı yerine koyduğunuz foto ne alaka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar